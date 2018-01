Cocu kritisch op PSV na opnieuw mislopen linksback

Net als in de zomer lukte het de Eindhovense club niet om in de winterse transferperiode een vervanger voor de vertrokken Jetro Willems (Eintracht Frankfurt) aan te trekken. PSV dacht op de slotdag van de transferperiode de Ghanese back Lumor Agbenyenu te kunnen presenteren, maar Sporting Portugal kaapte de 21-jarige verdediger op het laatste moment weg. ,,Wij als PSV zijn al een tijd op zoek naar een linkerverdediger. We hebben de tijd gehad iemand te halen. Dat het op het laatste moment mis gaat, is vervelend en daar ben ik teleurgesteld over'', zei Cocu. ,,We gaan het nu doen met de jongens die we al hebben.''