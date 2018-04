Cocu, Van den Brom en Van Bronckhorst genomineerd voor Rinus Michels Award

Cocu won de prijs eerder in 2015. Ook toen bezorgde de oud-international de Eindhovenaren de landstitel. Van Bronckhorst en Van den Brom wonnen de award nog nooit. Vorig jaar moest Van Bronckhorst, die toen de landstitel pakte met Feyenoord en dit seizoen de beker, deze eretitel laten aan toenmalig Ajax-trainer Peter Bosz. Van den Brom behaalde dit seizoen met AZ de bekerfinale en in de eredivisie staan de Alkmaarders derde.



In de Jupiler League zijn vijf kanshebbers voor de titel: Michael Reiziger van koploper Jong Ajax, Henk de Jong van De Graafschap, Dick Lukkien van FC Emmen, Gérard de Nooijer van FC Dordrecht en Mike Snoei van Telstar.



De hoofdtrainers uit het betaalde voetbal in Nederland bepalen vrijdag 11 mei tijdens het trainerscongres in Zwolle wie de awards krijgen. Dan wordt ook bekend welke club de prijs voor de beste jeugdopleiding ontvangt. Ajax, AZ en PSV zijn genomineerd. De award voor beste jeugdopleiding in het amateurvoetbal gaat naar DZC'68 uit Doetinchem, sv Orion uit Nijmegen of Westlandia uit Naaldwijk.