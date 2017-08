Cocu verwacht gretig NAC én nog minimaal één versterking

Phillip Cocu is tevreden over de kersverse aanwinst Eloy Room die vrijdag werd gepresenteerd. ,,We zijn blij met hem, hij is een concurrent voor Zoet. Een Nederlandse keeper met veel ervaring." Daarnaast liet de coach doorschemeren dat hij nog rekent op minstens één nieuwe aanwinst. Die nieuwe aankoop zou Douglas Santos moeten worden. PSV is al een tijdje bezig met de overgang van de 23-jarige Braziliaanse linksback van de Duitse club Hamburger SV.



De 46-jarige trainer denkt dat misschien nog wel meer nieuwe spelers te verwelkomen in Eindhoven: ,,Of er meerdere volgen kan ik niet beloven. Het is mogelijk. Maar ik ga er vanuit dat dat er nog minimaal één komt."

Over een andere aanwinst, de Mexicaanse vleugelflitser Hirving Lozano, is Cocu erg te spreken. ,, Hij manifesteert zich prima. Een hele spontane en open jongen die heel gretig is."