Cocu wil meer lef zien: Niemand mag verstoppertje spelen

PSV-trainer Phillip Cocu hoopt dat zijn spelers morgen in het bekerduel in De Kuip met Feyenoord lef tonen.

,,Niemand mag verstoppertje spelen. Je moet de bal willen hebben, loopacties durven maken. Als één of twee spelers dat niet doen, wordt het lastiger. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre de jongens daar een stap in hebben gezet", aldus Cocu, die daarmee verwees naar de verloren competitiewedstrijd in december tegen Ajax waarin het zijn ploeg aan lef ontbrak.

Cocu weet dat zijn ploeg een tegenstander wacht die vecht voor de laatste kans om het seizoen te redden. ,,Feyenoord verslaan is een flinke opgave. Ik vind dat Feyenoord een sterke selectie heeft, met een goede structuur, een sterke as en veel creativiteit. Ze hebben dit jaar wat tegenslagen moeten overwinnen onder andere vanwege blessures, maar hebben gewoon heel veel kwaliteiten in huis'', loofde de PSV-trainer de aanstaande tegenstander.

Cocu hoopt op komst linksback

PSV hoopt snel de transfer van een nieuwe linkervleugelverdediger af te wikkelen, zo gaf Cocu vanmiddag aan. ,,Er is iets gaande en we hopen dat het lukt", aldus de coach.

PSV mikt op een versterking voor de defensie, omdat die linie in Eindhoven dun is bezet. Er zijn drie backs en vier centrale verdedigers in de selectie van PSV beschikbaar en daarmee komt de ploeg bij schorsingen en blessures al snel een verdediger tekort.