Cody Gakpo en Nathan Aké verlaten trainingskamp van Oranje

Gakpo heeft een blessure opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Montenegro waarin hij zijn eerste interlandgoal maakte. De aanvaller van PSV maakte op fraaie wijze de 4-0 in wat zijn derde interland voor Oranje was. Aké is huiswaarts gekeerd vanwege privé-omstandigheden.

Van Gaal roept geen vervangers op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. De bondscoach geeft vanmiddag na de training een persconferentie. Mogelijk vertelt hij dan of Bergwijn de geblesseerde Gakpo tegen de Turken in de basis gaat vervangen.

Van Gaal moet ook nog beslissen of Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij zijn basisplaats aan Virgil van Dijk verliest. De aanvoerder keert dinsdagavond terug in de basisformatie van Oranje. Hij kreeg zaterdag rust tijdens het duel met Montenegro.

Daley Blind is weer beschikbaar na een schorsing. Hij werd zaterdag vervangen door Tyrell Malacia, die zijn debuut maakte in de nationale ploeg. Voor Oranje staat er morgen (20.45 uur) tegen de Turken veel op het spel in de Johan Cruijff ArenA. Een zege volstaat waarschijnlijk voor de koppositie in de poule, tenzij Noorwegen met dubbele cijfers van Gibraltar wint. Nederland houdt alleen met een overwinning de kans op rechtstreekse plaatsing voor het WK in Qatar in eigen hand.

Vanmiddag om 13.30 uur blikken Louis van Gaal en Memphis Depay op de persconferentie vooruit op het duel met Turkije. Het perspraatje is live te volgen op deze site.

