Cody Gakpo houdt zichzelf en PSV nog even in spanning: ‘Komende uren moet de beslissing vallen’

Cody Gakpo kon na de monsterscore tegen FC Volendam ( 7-1 ) nog geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. De aanvoerder van PSV gaf toe dat er nog meerdere dingen rondom hem spelen. ,,Het is misschien niet ideaal voor mij en voor de club, maar ik ga kijken wat het beste voor me is.”

De Eindhovenaar gaf tevens toe dat PSV hem een verbeterde contractaanbieding heeft gedaan deze zomer. ,,Die heb ik niet helemaal afgewezen", vertelde Gakpo aan de rand van het veld bij ESPN met de wedstrijdbal in zijn handen. ,,Die aanbieding is er ook nog steeds. Ik heb nog geen keuze gemaakt om wel of niet weg te gaan.” Trainer Ruud van Nistelrooij over de aanbieding die de club heeft gedaan bij ESPN: ,,In woord en gebaar willen we laten zien dat we Cody graag behouden.”

Onder meer Southampton en Leeds United zouden vechten om de handtekening van de linksbuiten. Op namen kan Gakpo niet in gaan, maar volgens hem spelen er nog genoeg dingen. ,,Er is door PSV geen deadline gesteld. Misschien is het niet ideaal voor mij en de club, maar in de komende uren moet er een beslissing gemaakt worden.”

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Gakpo noemt de komende uren zelf ‘het moment van de waarheid'. ,,Er zijn deze zomer veel dingen gebeurd, maar uiteindelijk moet ik een keuze gaan maken en kijken wat het beste voor me is. Of ik zaterdag gewoon weer op het veld sta tegen FC Twente? Daar kan ik nu geen antwoord op geven”, besloot Gakpo.

Van Nistelrooij verwacht dat zijn aanvoerder ‘gewoon’ speelt in Enschede. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we iedereen binnen boord houden. De tijd tikt weg en er kan snel een beslissing komen. We gaan het afwachten.” Wat de trainer van PSV wel zeker wist: ,,Er komen geen nieuwe spelers meer bij nee.” Op de persconferentie na de wedstrijd, zei Van Nistelrooij: ,,We trekken alles uit de kast om Cody te behouden, maar je weet niet wat er nog komt in de sloturen.”

Volledig scherm © ANP

Iets daarvoor was Gakpo nog één van de uitblinkers bij 'zijn’ PSV. Met een hattrick had de aanvaller een groot aandeel in de met 7-1 gewonnen wedstrijd met FC Volendam. ,,We hebben een goede wedstrijd op de mat gelegd. Het is wel lekker dat we zo vroeg scoorden, anders kunnen dit soort wedstrijden nog wel eens lastig worden. De laatste treffer van Gakpo werd nog van richting veranderd, maar volgens de aanvaller moet die goal ‘gewoon’ op zijn naam staan. ,,Of ik er drie heb gemaakt? Ja, zeker. De bal gaat mee naar huis.”