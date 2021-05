Collectieve wanprestatie van bedroevend Feyenoord

De ervaren spelers van Feyenoord, ze lieten het niet zien. De jonkies, ze vielen eveneens door de mand. En de technische staf wist eveneens geen enkele lijn te krijgen in al het geploeter. Er werd volop gewisseld, maar het bleek lood om oud ijzer, ADO won voor het eerst in 469 dagen weer eens een thuiswedstrijd.

Door Mikos Gouka

Wat Feyenoord liet zien in Den Haag was ronduit bedroevend. Een collectieve wanprestatie. De nederlaag betekent dat een ticket voor Europees voetbal zo goed als zeker alleen nog via de play-offs kan worden veroverd. Vitesse is met nog drie duels te spelen uit het zicht verdwenen.

Volledig scherm De gemoederen raakten in de slotfase van ADO - Feyenoord nog even verhit. © ANP De start was gek genoeg nog prima. Orkun Kokcu gaf een strakke voorzet en spits Robert Bozenik knikte de bal bij de eerste paal prima achter keeper Martin Fraisl. ADO Den Haag was in die fase klaar voor de knock-out, maar Feyenoord drukte niet door. En toen Leroy Fer en Jens Toornstra elkaar niet begrepen op het middenveld had opeens Jonas Arweiler vrije doortocht richting keeper Justin Bijlow. De spits bleef kalm en het was 1-1.

Nasser El-Khayati zette ADO zelfs op een 2-1 voorsprong uit een strafschop. De hekkensluiter wist niet wat het meemaakte. En Dick Advocaat ook niet, want de coach wisselde halverwege liefst drie spelers. Orkun Kokcu, Tyrell Malacia en Luis Sinisterra bleven binnen, Nicolai Jorgensen, Ridgeciano Haps en Mark Diemers kwamen in de ploeg. Voor de pauze had Advocaat ook al Joao Teixeira binnen de lijne gebracht. De Portugees verving de geblesseerde Bryan Linssen.

Maar wisselingen of niet, Feyenoord bleef worstelen en aanmodderen in Den Haag. Nog voor er een uur op de klok stond, was het 3-1 voor ADO. Robert Bozenik verloor de bal, Vicente Besuijen hield het overzicht en vervolgens liet El Khayati zien wat hij nog altijd in huis heeft. Hij kapte Marcos Senesi heel fraai uit en liet Bijlow met een bekeken balletje kansloos.

Klassieker die er niet toe doet

Feyenoord had nog een halfuur voor drie doelpunten. Want alleen winst telde in Den Haag. Invaller Youness Mokthar miste de kans op 4-1. Feyenoord kreeg weer een sprankje hoop toen Jorgensen een voorzet van Haps binnen wist te koppen: 3-2. Advocaat bracht zelfs de al afgeschreven Lucas Pratto nog binnen de lijnen. Maar eigenlijk kwam ADO nooit echt meer in de problemen.

Volgende week tegen Ajax moet de ploeg het doen zonder Steven Berghuis terwijl ook Toornstra er niet bij is door zijn dubbele gele kaart in Den Haag. In een Klassieker die er verder eigenlijk niet meer toe doet.

