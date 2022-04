Column Hugo Borst | Clarence Seedorf staat in een kwaliteitskrant, maar ik heb nog nooit een goed stuk van zijn hand gelezen

Geld & Geluk Kudsi moest een bruids­schat betalen voor Büsra: ‘18.000 euro aan gouden munten’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. De bruidsschat kostte Kudsi twintig gouden munten, Büsra betaalde 8000 euro voor haar hennafeest. Uiteten gaan ze bij de Mac of Burger King: ‘Lekker, simpel, gezellig.’

