Column Hugo Borst | ‘Ik denk niet dat Feyenoord-spelers durven te zeggen dat ze klaar zijn met Advocaat’

Zondagmiddag (14.41 uur) kreeg ik een appje van Ronald de Boer: Timber in Oranje. Jurriën Timber had zojuist de score geopend in de kampioenswedstrijd tegen Emmen. Het was zijn eerste doelpunt in Ajax 1.



Timber in Oranje. Geen vraagteken. Geen uitroepteken. Het plagerige bericht van de broer van de bondscoach verbaasde me niet. De avond ervoor, aan een voetbaltafel bij ESPN, beweerde Ronald ijskoud dat Timbertje tegen het Nederlands elftal aan zat. Ik tekende honend bezwaar aan. Nog geen dertig wedstrijdjes in Ajax 1 en dan al in Oranje? Flikker op zeg. Het Nederlands elftal heeft keuzes te over op die plek. Dumfries, Karsdorp, Tete en Hateboer, om er maar eens een paar te noemen. Jongens met meer dan dertig wedstrijden op niveau.