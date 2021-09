Column Hugo Borst | Ik had die aardige, hardleerse Henk de Jong die pijnlijke 10-0 wel gegund

Ajax evenaart tegen Cambuur hoogste score ooit in Arena

19 september Met een prachtige openingstreffer gaf Jurriën Timber het startsein voor een doelpuntenfestijn in de Johan Cruijff Arena. De verdediger van Ajax veroverde op eigen helft met een faire tackle de bal en stak het halve veld over. Na een geslaagde combinatie met Steven Berghuis en een geplaatst schot mocht hij de eerste van in totaal negen treffers vieren (9-0).