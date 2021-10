Column Hugo Borst | Onthutsender dan de Feyenoord-documentaire zou een serie over onze scheidsrechters zijn

Dit is de verwachte opstelling en het bles­surenieuws van je favoriete club

2 oktober De achtste speelronde in de eredivisie staat voor de deur. FC Groningen en FC Twente kwamen gisteravond al in actie. Het duel eindigde in 1-1. Ajax, Feyenoord en PSV komen morgen in actie. Wat zijn de te verwachten opstellingen en welke spelers ontbreken dit weekend? Een overzicht.