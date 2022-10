Column Hugo Borst | Waarom is Virgil van Dijk zo stil? Het gaat hier om mensenlevens

wedstrijdverslag En weer is GA Eagles de kwelgeest van Ajax, Arena valt stil na verrassend gelijkspel

Go Ahead Eagles begint voor Ajax zo langzamerhand die vervelende teek te worden die zich dusdanig in de huid heeft vastgebeten, dat de kleine kwelgeest maar niet afgeschud kan worden. Vorig seizoen pakte GA Eagles liefst vier punten tegen de landskampioen, en ook in deze voetbaljaargang zijn de Deventenaren weer een kwelgeest die de Arena stil krijgt: 1-1.

