Column Sjoerd Mossou | De leiderschapscrisis van Ajax: Edwin van der Sar is bovenal een oud-voetballer

Feyenoord haalt Neraysho Kasanwirjo van FC Groningen naar de Kuip

Feyenoord en FC Groningen hebben een akkoord bereikt over de transfer van Neraysho Kasanwirjo. De 20-jarige Amsterdammer, die op meerdere posities inzetbaar is, gaat binnenkort een contract tekenen tot 2027 in de Kuip.

20 januari