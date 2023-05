Column Sjoerd Mossou | Het huidige protocol is niet te handhaven, het veegt bekertjes en hooligangeweld op dezelfde hoop

Voetbalpod­cast | 'De gevaarlijk­ste kans van AZ was een terugspeel­bal van West Ham United’

De uitschakeling van AZ door West Ham United. De strijd om plek drie in de eredivisie en wie wordt er kampioen in de Keuken Kampioen Divisie? De politiek en KNVB praten met elkaar over acties tegen biergooien, homofobe liedjes en onnodig rollen van spelers. En er komen nog veel meer zaken aan bod in de AD Voetbalpodcast met Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels.