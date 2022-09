Column Sjoerd Mossou | Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat we Dirk Kuyt tot een soort nationale pispaal hebben gemaakt?

Hoe Dirk Kuyt zijn drive en energie terugvond: ‘Ik moest herstellen van een zwaar voetballe­ven’

Voetbal staat weer centraal in het leven van Dirk Kuyt (42). De als hoofdtrainer debuterende Katwijker barst weer van de energie na een door hem zelf ingelaste rustperiode. Nu is hij klaar voor zijn eerste klus bij ADO Den Haag. ,,Dat het zo is gelopen, is voor mij als mens goed geweest.”

3 augustus