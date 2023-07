Column Sjoerd Mossou | Iedere voetbalclub drijft op een zekere mate van erfelijke informatie

Column Sjoerd Mossou | Je zou soms bijna vergeten dat Bas Nijhuis ook nog scheids­rech­ter is

Columnist Sjoerd Mossou zag Bas Nijhuis afgelopen weekend op het podium in Breda en vergat bijna dat hij ook nog scheidsrechter is. ,,In een hysterische wereld heeft Nijhuis het zeldzame talent zichzelf moeiteloos te relativeren - en daarmee alles en iedereen om hem heen.”