Column Sjoerd Mossou | In Utrecht geloofden ze deze week oprecht dat de wereld was vergaan

LIVE eredivisie | Kelderkra­ker tussen FC Volendam en FC Emmen

FC Volendam en FC Emmen treffen elkaar vanavond (aftrap 18.45 uur) in de eredivisie. Een kelderkraker, want beide clubs bivakkeren in de onderste regionen van de ranglijst: Volendam staat veertiende met twintig punten, Emmen heeft twee punten minder en is de nummer zestien. Volg de ontwikkelingen in Volendam via ons liveblog.