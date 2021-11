Column Sjoerd Mossou | Zo mooi kan voetbal zijn als weelde niet alledaags is

Go Ahead gaat nooit meer weg uit de Vetkamp­straat: ‘Zonder de fans hadden we zes punten minder’

Een elftal dat aantrekkelijk voetbalt en punten pakt, trainer Kees van Wonderen die indruk maakt met zijn visie, en supporters die wekelijks de toon zetten. Go Ahead Eagles geeft de eredivisie kleur. Over hoe ‘rust en realiteitszin’ hiervoor de basis legden. ,,Wij weten al een poosje dat we goed bezig zijn.”

1 november