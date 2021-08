Column Van Hanegem | Aanhang Feyenoord zal vast hebben gegniffeld om Berghuis op de bank: laat het los, zou ik zeggen

Ik kijk uit naar de week van Oranje. Drie interlands na het mislukte EK, daar ben je als voetballiefhebber natuurlijk benieuwd naar. Maar er is ook iets in mij dat er een beetje tegen opkijkt. Louis van Gaal heeft het sinds zijn aanstelling nog weleens over zichzelf gehad, toch? En dat zal niet snel stoppen. Zou er nou niemand zijn die af en toe zegt: Louis, doe nou eens even rustig?