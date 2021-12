Column Van Hanegem | Als Ajax Klassieker verliest, staat ook Berghuis op de ranglijst onder Feyenoord: dát moet de drijfveer zijn

Ajax heeft het meeste geld, de beste spelers en een geweldig doelsaldo. Maar afstand nemen van de rest is te veel gevraagd in Amsterdam. In de eigen Cruijff Arena niet winnen van FC Utrecht, Go Ahead en AZ, dat is ronduit beschamend. Ja, in de Champions League zijn ze ongeslagen en harken ze het geld met shovels naar binnen, maar de eredivisie is een noodzakelijk tussendoortje geworden.