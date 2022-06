Column Van Hanegem | Het wordt tijd dat iemand in de staf van Oranje zegt: ‘Louis, nou weer even normaal doen hoor’

De weerstand die de Polen gaven, dát is waar Oranje iets aan heeft. Niet dat gelanterfanter van elf ongeïnspireerde Belgen of een zomeravondpotje in Cardiff tegen de B-keus van Wales omdat de basisspelers nog dronken waren omdat ze een WK-ticket hadden veroverd. Ja, Polen ging de duels stevig aan en ze hingen met hun kont in het eigen zestienmetergebied. Mag het? Ik vind het vermoeiend dat wij daar dan altijd iets van menen te moeten vinden. Louis van Gaal hoorde ik het na afloop ook een paar keer zeggen: de Polen hebben alleen maar verdedigd. Nou en? Denken we dan dat Ecuador en Qatar straks lekker de poort open willen zetten tijdens het WK? Die gaan precies hetzelfde doen.