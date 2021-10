Column Willem van Hanegem | Als Ajax probleem-Haaland oplost mag je met complimenten strooien, niet als Oranje van Gibraltar wint

Rapport Met heroïsch en knotsgek spektakel­stuk doorbreekt Go Ahead Eagles op memorabele voetbal­avond de banvloek van Heracles: ‘Fenomenaal’

17 oktober Wat een wedstrijd, wat een spektakel, wat een ontlading. Op een knettergekke voetbalavond tegen Heracles (4-2 zege) schudt de Adelaarshorst zaterdag op zijn grondvesten. Go Ahead Eagles piept en kraakt, ruziet volop met de VAR, loopt donkerrood aan na onbenullige acties van een Griek en een Zweed, maar vist ondanks hun blunderende keeper een ongekend fijne driepunter uit de heksenketel. Met dank aan uitblinker Luuk Brouwers. De veldkapitein in Deventer vindt voor het eerst in 55 jaar eredivisie het medicijn om de banvloek van Heracles te doorbreken.