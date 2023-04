Column Willem van Hanegem | Ik hoorde wat er op het veld is gevonden na de Klassieker en dan hebben we het niet over één aansteker

Trainer René Hake weet dat GA Eagles het vooral bij zichzelf moet zoeken: ‘Moeten meer brengen’

De arbitrage komt voorbij als het gaat over de reden dat Go Ahead Eagles zaterdag met 2-0 verliest van Vitesse. Dode spelmomenten, daar gaat het ook over. Maar trainer René Hake weet ook dat zijn ploeg het vooral bij zichzelf moet zoeken.