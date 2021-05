Column Willem van Hanegem | Ik zie dit Feyenoord straks niet zomaar van Sparta winnen

Video Overval op woning PSV-spits Zahavi: ‘Vrouw in bijzijn van kinderen vastgebon­den’

22:26 PSV-aanvaller Eran Zahavi kreeg zondagmiddag in aanloop naar Willem II - PSV vreselijk nieuws. De 34-jarige aanvaller moest in het stadion van de Tilburgers vernemen dat zijn woning in Amsterdam is overvallen.