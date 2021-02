Competitiemanager: ‘Bij code rood wordt er gewoon niet gevoetbald’

,,Dat wordt weer een flinke legpuzzel”, weet Bluyssen nu al. ,,Maar er zijn nog mogelijkheden op dagen als er in de Champions League, Europa League of KNVB-beker wordt gespeeld. Als onze duels maar een half uur voor aanvang van de Champions League of Europa League zijn afgelopen. Verder is er in de derde week van april nog midweeks ruimte. Laten we hopen dat Ajax tegen FC Utrecht dan gespeeld wordt. Want dan zit Ajax nog in de Europa League. Dat is goed voor het Nederlands voetbal.”