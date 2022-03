Conference League: dit staat er vanavond op het spel voor PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse

De uitgangspositie

Die is voor veel ploegen niet heel florissant. Vitesse heeft de slechtste papieren. De Arnhemmers verloren thuis met 0-1 van AS Roma. Na de wat onfortuinlijke nederlaag moeten de Arnhemmers in Rome de schade repareren.

Ook AZ had weinig geluk. Na een makkelijk gegeven strafschop in blessuretijd ging de ploeg van Pascal Jansen alsnog onderuit in Noorwegen. De kleine nederlaag (2-1) moet in het eigen AFAS-stadion worden weggepoetst.

Volledig scherm Eran Zahavi heeft net de 4-4 gemaakt tegen FC Kopenhagen. © ANP

Ook PSV had gehoopt op een gunstigere uitgangspositie. Aanvallend liep alles op rolletjes in de heenwedstrijd tegen FC Kopenhagen. Verdedigend lieten de Eindhovenaren echter ook flink wat steekjes vallen, waardoor PSV niet verder kwam dan een gelijkspel: 4-4. In Denemarken zullen daarom alle zeilen bijgezet moeten worden om een plaatsje bij de laatste acht te bemachtigen.

De enige Nederlandse club voor wie het bijna niet meer mis kan gaan, is Feyenoord. De Rotterdammers verdedigen in de eigen Kuip een 5-2 voorsprong tegen Partizan Belgrado. De Servische koploper mag echter een klein beetje hoop houden op een stunt, want Feyenoord kamp met personele problemen.

Volledig scherm Een kwartfinaleplaats levert voor de geplaatste clubs ook voordelen op naast het veld. © EPA

Premies

Mochten de Nederlandse clubs erin slagen om de kwartfinale te bereiken, dan rinkelt de kassa. Voor elke kwartfinalist heeft de UEFA één miljoen euro gereserveerd. Het zijn geen Champions League-bedragen, (Ajax had bij winst op Benfica tien miljoen euro kunnen beschrijven) maar PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse zullen het gegeven paard niet in de bek kijken.

Coëfficiëntenlijst

Het viertal Nederlandse clubs kan ook weer goede zaken doen voor de coëfficiëntenlijst. Een overwinning levert toch weer 0,4 punt op. Omdat Benfica Ajax dinsdag uitschakelde, heeft Portugal de virtuele voorsprong van Nederland flink verkleind. Het verschil is nu nog maar een kleine 0,7 punt. Het is daarom van cruciaal belang dat zoveel mogelijk Nederlandse clubs doorstoten naar de kwartfinales.

Vorige week waren de rollen omgedraaid en won Nederland wat terrein op Portugal.

Complete programma vanavond: Europa League:

18.45 uur: Bayer Leverkusen - Atalanta

18.45 uur: Rode Ster Belgrado - FC Rangers

18.45 uur: Galatasaray - FC Barcelona

18.45 uur: AS Monaco - S.C. Braga

21.00 uur: Eintracht Frankfurt - Real Betis

21.00 uur: Olympique Lyon - FC Porto

21.00 uur: West Ham United - Sevilla Conference League:

18.45 uur: AZ - FK Bodø/Glimt

18.45 uur: FC Basel - Olympique Marseille

18.45 uur: FC Kopenhagen - PSV

18.45 uur: Stade Rennais - Leicester City

21.00 uur: AS Roma - Vitesse

21.00 uur: Feyenoord - Partizan Belgrado

21.00 uur: KAA Gent - PAOK

21.00 uur: LASK Linz - Slavia Praag