Conflict Willem II: advocatenbureau moet breuk lijmen

Partijen hebben afgesproken dat er tot die tijd geen mededelingen gedaan worden over de inhoud van het conflict. Tot onvrede van de club raad, waarin mensen uit alle geledingen van de club zitting hebben. Die willen wel bijgepraat worden na de brief die ze kregen waarin gewag gemaakt wordt van een ernstige vertrouwensbreuk. Een bijeenkomst van de clubraad werd op het laatste moment afgeblazen.

Het conflict zou zich voornamelijk toespitsen op een gebrek aan vertrouwen van de raad van commissarissen in directeur Berry van Gool. Die ligt niet goed bij enkele commissarissen. Voor de bühne krijgt hij het verwijt dat hij te weinig geld binnenhaalt voor de club. Zo slaagde hij er niet in om voor het begin van de voorbereiding een hoofdsponsor te vinden.

Wit vlak

Op de dag dat het conflict uitlekte presenteerde Van Gool Brussels Airport als de nieuwe rugsponsor. Willem II hoopt deze week ook de naam van de nieuwe hoofdsponsor te onthullen, zodat het witte vlak voor op het shirt een invulling krijgt. In het circuit circuleerden de namen van Van Mossel Automotive Group en Directlease. ,,Die worden het allebei niet”, zegt Eric Berkhof, die bij beide bedrijven een enorme vinger in de pap heeft.

Hij bevestigde dat hij met zijn Van Mossel Automotive Group als back-up fungeerde als Willem II er niet in zou slagen om een andere hoofdsponsor te vinden. ,,Daar is Willem II is er gelukkig toch in geslaagd. De commerciële kant van Willem II heeft goed werk geleverd”, aldus Berkhof, die voor het 27ste jaar de auto’s van de club sponsort. Directeur René Kars van Destil, dat ook genoemd werd, was niet voor een reactie bereikbaar.