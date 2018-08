Controlerende middenvelder Kali tekent contract bij NAC

De 1.72 meter kleine linkspoot wordt vandaag bij de open dag gepresenteerd als nieuwe speler van NAC. Het eerste contact tussen beide partijen dateert van twee weken geleden. Dat de Bredase club onder technisch directeur Hans Smulders (kleine) transfersommen betaalt voor spelers (o.a. Koch, Mets, Verscheuren, Vloet) is geen geheim meer. Met de verkoop van Nigel Bertrams (250.000 euro) en Rai Vloet, die volgens de club voor 'een flinke vergoeding' van de hand is gedaan, heeft NAC geld in kas om uit te geven op de transfermarkt. Veelzeggend is dat Smulders deze zomer 3,5 ton over had voor Vito van Crooij. De aanvaller stapte uiteindelijk voor een hoger bedrag over van VVV naar PEC Zwolle.