Cornelisse klopte Grim en won met RKC in de Arena: ‘Een unieke prestatie’

Of Tim Cornelisse (41) nog weet wat hij deed op 5 december 1999? De oud-verdediger moet even nadenken, maar als de overwinning van RKC op Ajax ter sprake komt, ziet hij het weer levendig voor zich. ,,Ja ik scoorde! Ik zette een een-tweetje op met Rick Hoogendorp en schoot de bal laag in de verre hoek.”

Slechts twee keer in de eredivisiehistorie won RKC van de Amsterdammers. En in 1999 met Cornelisse in de gelederen kon de winst zelfs in de Arena worden gevierd. ,,Dat was natuurlijk fantastisch. Een unieke prestatie. Zulke dingen blijven je wel bij. Ik heb natuurlijk ook niet vaak gescoord, dat scheelt”, vertelt hij lachend over de dag dat hij de huidige RKC-trainer Fred Grim verraste.

Cornelisse zorgde vlak na rust voor de verrassende 0-2 nadat Dejan Govedarica vlak vóór rust de openingstreffer had gemaakt. Ajax kwam halverwege de tweede helft via Wamberto terug, maar RKC hield in de slotfase stand en boekte een sensationele overwinning.

Nipte handhaving

Cornelisse, die ook onder meer bij Willem II, Vitesse en FC Utrecht speelde, maakte bij de Waalwijkers in 1998 zijn eredivisiedebuut. En veel had het niet gescheeld of RKC had in 1999 ‘gewoon’ in de eerste divisie gespeeld. Via de nacompetitie wist de ploeg zich toen nipt te handhaven. Het seizoen dat volgde, werd voor RKC veel succesvoller, de Waalwijkers eindigden als elfde in de eredivisie. ,,Het was heel belangrijk dat we een selectie hadden met ervaren spelers en dat er telkens weer talenten werden gescout. Ook hadden we geluk met Martin Jol als trainer. Hij is ontzettend belangrijk geweest.”

Volledig scherm Fred Grim in het doel van Ajax tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen RKC in 1999.

Vaak terugblikken op zijn voetbalcarrière doet Cornelisse niet meer. Hij is meer bezig met trainen, staat voor de groep bij Vitesse Onder 16. ,,Er zijn wel een paar jongens die weten waar ik gevoetbald heb, maar ook genoeg die me moeten googelen", grinnikt hij. Af en toe ziet Cornelisse zelf nog wel eens oude wedstrijdbeelden van zichzelf terug. ,,Dat is wel leuk, dan blijf je soms even hangen in de mooie momenten.”

Volledig scherm Tim Cornelisse (l) als trainer van de jeugd van Vitesse. © Gerard Burgers

Met Van Mosselveld op cursus

RKC, een club waar Cornelisse met warme gevoelens aan terugdenkt, volgt hij nog wel. Maar niet meer zo intensief. ,,Van de mensen die er nu nog werken, ken ik er nog maar een paar. Toevallig heb ik met Frank van Mosselveld op dezelfde trainerscursus gezeten. Maar de uitslagen volg ik wel. In samenvattingen zie ik dat het voetballend aardig gaat en ik vind de visie van Fred Grim goed.”