Cornervlaggen in betaalde voetbal eenmalig in regenboogkleuren voor ‘OneLove’ campagne KNVB

#OneLove is de onlangs door de KNVB gelanceerde campagne voor verbinding en is onderdeel van het gezamenlijke aanvalsplan tegen discriminatie, 'Ons voetbal is van iedereen'. De spelers van Telstar spelen hun thuiswedstrijd tegen Almere City FC vrijdag in een speciaal ontworpen regenboogtenue.

De laatste paar jaar was er een vergelijkbare actie, maar die was toen in oktober, gekoppeld aan internationale Coming-Outdag. Vanwege alle perikelen rondom het coronavirus is nu gekozen voor een latere datum in december, dit keer gekoppeld aan Paarse Vrijdag (de tweede vrijdag in december). Op honderden scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs dragen docenten en leerlingen vrijdag paarse kleding. Paarse Vrijdag is een actiedag voor de gelijkheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse scholieren.