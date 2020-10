Corona treft Jong Oranje: coach Van de Looi en Doekhi niet mee naar Cyprus

EK-kwalificatie Record voor Jong Oranje bij eenvoudige zege op Jong Gibraltar

8 oktober Jong Oranje heeft - zoals verwacht – tegen Jong Gibraltar op eenvoudige wijze de zevende opeenvolgende kwalificatiezege geboekt. De ploeg van bondscoach van Erwin van de Looi is na 5-0 overwinning in De Koel een haar verwijderd van het eerste eindtoernooi in acht jaar.