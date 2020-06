Coronacrisis raakt FC Twente hard: achttien mensen ontslagen

Door Fardau Wagenaar



De ontslagen vallen over de hele organisatie, maar de horeca (meeting en events) wordt het meest hard getroffen. Zes medewerkers kregen dinsdag te horen dat er een einde komt aan de samenwerking. Ook op de locatie Hengelo moeten mensen vertrekken, evenals op de afdeling ticketing. In totaal gaat het om elf fulltimers en zeven parttimers.



Het is de derde keer in vijf jaar tijd dat FC Twente zo hard moet ingrijpen. In 2015 en 2018 vielen er ook al veel ontslagen. „Het is heel pijnlijk, een verschrikkelijke dag”, vindt Van der Kaan. „Na de eerdere ontslagrondes hoopten we hiervan gevrijwaard te blijven en dachten we alweer een beetje aan groei.” Maar de coronacrisis maakte daar een pijnlijk einde aan.