Crisis FC Groningen houdt aan door nederlaag bij rivaal SC Heerenveen

Ondanks alle nieuwe impulsen ging het geplaagde FC Groningen - de laatste vijf wedstrijden gingen allemaal verloren - in Friesland verder waar het de afgelopen weken gebleven was. Al in de vijfde minuut profiteerde Heerenveen-spits Amin Sarr van een inschattingsfout van de 17-jarige verdediger Thijmen Blokzijl. Sarr omspeelde vervolgens doelman Michael Verrips en promoveerde zo een pass van Oranje-goalie Andries Noppert tot assist.

Boycot

Het duel in het Abe Lenstra stadion, dat werd geboycot door supporters van FC Groningen omdat ze het niet eens waren met extra beperkende maatregelen, kabbelde in de eerste helft wat voort. Heerenveen bleef makkelijk overeind tot de matig spelende gasten vlak voor rust alsnog toesloegen. Met wat geluk viel de bal voor de voeten van Florian Krüger, die van enkele meters Noppert door de benen speelde en dus scoorde.

Het wachten was dus op een doelpunt in die kwam zo’n tien minuten voor het einde. Thom Haye legde de bal uit een corner panklaar op het hoofd van Pelle van Amersfoort, die Bech Sørensen eenvoudig in de luren legde en raak kopte. Nauwelijks een minuut later was het opnieuw feest in Heerenveen. Mats Köhlert gaf vanaf links laag voor op de instormende Sarr, die Sørensen aftroefde en met een intikker en zijn tweede van de middag de derby besliste.