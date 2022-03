Crisisberaad bij Willem II: trainer Fred Grim ter discussie na hopeloze reeks

Na de 0-1 thuisnederlaag tegen Ajax van twee weken geleden werd in Tilburg gewezen naar de drie daaropvolgende duels: FC Groningen-uit, Heerenveen-thuis en Fortuna Sittard-uit. Cruciale duels in de strijd tegen degradatie, waarin minimaal twee goede resultaten nodig waren om enigszins weg te komen uit de gevarenzone. Nadat de eerste van die drie wedstrijden vorige week al werd verloren (1-0 in Groningen) struikelde Willem II zaterdag in eigen huis over het eveneens dolende Heerenveen, dat zeven keer op rij had verloren.

De ploeg van Grim speelde beter en was gevaarlijker dan in voorgaande wedstrijden, overigens mede omdat de Friezen duidelijk uitstraalden dat ze met een gelijkspel dik tevreden waren. De trainer benadrukte na afloop dan ook aan dat er duidelijk aanknopingspunten waren, maar feit is dat de 0-0 niet genoeg is om de onrust weg te nemen. Voor de vierde keer op rij (en voor de zevende keer in de laatste acht duels) kwam Willem II niet eens tot scoren.

Als Fortuna zondag wint van hekkensluiter PEC Zwolle, dan staan de Tilburgers onder de streep. Na de nieuwe domper is het dan ook de vraag of Grim tegen Fortuna volgende week nog de leiding heeft over Willem II. Over die vraag wordt in Tilburg op zeer korte termijn vergaderd, volgens ingewijden volgen de eerste gesprekken nog dit weekend.