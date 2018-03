Cruciale uitzege Roda zware domper voor Fraser

Voor Vitesse-trainer Henk Fraser is het in dubbel opzicht een belabberde avond. Niet alleen doet hij slechte zaken met zijn huidige werkgever in de jacht op de Europese play-offs, maar bovendien klimt Roda ten koste van zijn toekomstige club Sparta naar de zestiende plaats in de eredivisie.



Dani Schahin was in Gelredome twee keer trefzeker. De Duitse spits kwam in de 24ste minuut goed voor zijn man en hij kopte de bal diagonaal binnen. Tien minuten voor tijd maakte hij op fraaie wijze ook de 0-3.



Kort daarvoor had Donis Avdijaj al een counter afgerond. Het voorbereidende werk was van Simon Gustafson, die vanaf eigen helft kwam opstomen en de bal op het juiste moment afgaf.



Roda, dat voor de interlandperiode al een uitzege boekte bij NAC Breda, heeft na 29 wedstrijden 23 punten. Dat zijn er twee meer dan Sparta en vier meer dan hekkensluiter Twente.



Door de afgang in eigen huis zakte Vitesse naar de zevende plaats op de ranglijst. PEC Zwolle klom over de Gelderse eredivisionist heen.