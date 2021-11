Cruyff Court in Monster vernoemd naar Sarina Wiegman

Keuken Kampioen Divisie Verbeek en Almere City FC beëindigen dramareeks, Jong Ajax houdt na 45 duels weer eens de nul

Gertjan Verbeek en Almere City FC weten eindelijk weer wat winnen is. Helmond Sport werd met 1-2 verslagen. Jong Ajax is middels een 3-0 zege op Telstar toegetreden tot de topvijf van de Keuken Kampioen Divisie. Naci Ünüvar was met twee goals de grote man aan Amsterdamse zijde. Tegelijkertijd won Jong PSV van Jong AZ (2-0).

1 november