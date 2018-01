Curator zegt spelerscontracten Achilles’29 op

Spelers kunnen na het besluit niet per direct vertrekken, er geldt een opzegtermijn van minimaal vier weken. Mocht een voetballer toch al een andere club hebben, dan bekijkt de curator per geval of de opzegtermijn eerder beëindigd kan worden.

Verlost

Turkije

Zondag werd al bekend dat Kürsad Sürmeli per direct overgestapt is naar Adanaspor, dat uitkomt op het tweede niveau van Turkije. De middenvelder had bij Achilles een clausule in zijn contract staan dat hij in de winterstop transfervrij kon vertrekken. Daardoor hoefde hij niet te wachten op het besluit van de curator.