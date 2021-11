Cyriel Dessers voelt dat er lacherig over hem wordt gedaan: ‘Zelfs als je scoort, is dat nog zo’

Cyriel Dessers wéér de held in blessure­tijd: Feyenoord wint intense strijd van AZ

Feyenoord had wederom Cyriel Dessers nodig om te winnen. De Belg schoof, alweer in blessuretijd, de winnende treffer tegen AZ binnen en werd opnieuw de goudhaan in Rotterdam. Het was zijn vierde goal in de eredivisie dit seizoen, allemaal gemaakt in de 92ste minuut.

20:10