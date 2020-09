Daley Blind mogelijk meteen aan aftrap op Het Kasteel: ‘Hij is positief en staat er met vertrouwen in’

videoDaley Blind begint zondag in de uitwedstrijd bij Sparta, bij de competitiestart van Ajax, mogelijk meteen weer in de basis. Trainer Erik ten Hag liet vrijdagmiddag weten dat zijn verdedigingsleider volledig inzetbaar is en concurrent Lisandro Martinez bovendien een vraagteken is.

,,Het gaat goed met hem. Hij traint al ruim een week en is dus inzetbaar”, stelde Ten Hag in aanloop naar het eerste competitieduel over Blind, die vorige maand uitviel tegen Hertha BSC omdat zijn ICD-kastje afging. ,,Ik heb me geen zorgen gemaakt. We zijn goed aangesloten bij de medische staf. We weten wat er aan de hand is en dat hij safe is. Het kastje is zijn protectie.”

,,Daley is positief en staat er met vertrouwen in. Daardoor kijken wij er ook met vertrouwen naar. Hij is selectielid en inzetbaar. Dat zijn alleen spelers die fit zijn”, vervolgde Ten Hag, die over de uitslagen van de onderzoeken niet te veel kwijt wilde. ,,Het onderzoek is afgerond. De resultaten zijn bevredigend. We moeten verder gaan. De oorzaak is gevonden. Die oorzaak wegnemen kan niet. Dat ding kan blijven afgaan. Maar dat is zijn protectie.”

Of de terugkeer een mentale beproeving wordt voor Blind? ,,Die vraag moet Daley zelf vooral beantwoorden. Wat wij moeten doen, als organisatie zijnde, is daarop inspelen door hem specifieke begeleiding te geven. Dat hebben we medisch en mentaal gedaan.”

Omdat achter de naam van Lisandro Martinez een groot vraagteken staat, is het ook aannemelijk dat Blind na een week groepstraining in de ouverture tegen Sparta meteen aan de aftrap verschijnt. Ten Hag: ,Dat zullen we zondag zien.”

De coach werkt met een brede selectie maar de twijfelgevallen liggen op de posities waar de spoeling het dunst is. Naast Martinez, is het ook nog niet helemaal zeker of de Devyne Rensch met Ajax afreist naar Het Kasteel. De 17-jarige verdediger, die in de oefencampagne veel als linksback werd gebruikt, maakt wel een goede kans omdat hij zaterdag waarschijnlijk de groepstraining hervat.

Volledig scherm Daley Blind tijdens het oefenduel met Hertha BSC. © BSR Agency

Titelfavoriet

Als favoriet voor de landstitel start Ajax het nieuwe seizoen. ,,Vertel me eens wat anders”, lachte trainer Erik ten Hag. ,,Maar PSV, Feyenoord AZ hebben ook niet stil gezeten. Ook FC Utrecht heeft grote ambities.”

Ajax moest de afgelopen maanden afscheid nemen van Hakim Ziyech en Donny van de Beek die naar Chelsea en Manchester United vertrokken. De kans bestaat dat Nicolás Tagliafico en André Onana voor oktober ook nog vertrekken. ,,Maar er komt een moment dat we niet meer meewerken”, zegt Ten Hag. ,,We moeten ook aan ons zelf denken. Op een gegeven moment kan je geen goede vervangers meer aantrekken.”

Ten Haag wist dat de kans bestond zijn beste spelers te verliezen. ,,Maar er zijn ook voetballers bij gekomen”, doelde hij op Antony en Mohammed Kudus. ,,En er zijn weer spelers doorgestroomd.” Daarmee verwees hij naar Perr Schuurs en Ryan Gravenberch. ,,We hebben ook een heel lange voorbereiding kunnen draaien. Vorig seizoen moesten de spelers na een korte vakantie meteen in de voorronden van de Champions League uitkomen. We hebben nu een sterke groep die misschien nu nog niet zo goed is als op onze top van het vorige seizoen. Maar daar gaan we wel aan werken. We gaan al aardig de goede richting op. Ik ben heel tevreden over onze voorbereiding.”

Schaal, beker en Champions League

Aanvoerder Dusan Tadic was duidelijk toen hem naar de doelstellingen voor het komende seizoen werd gevraagd. ,,Zoals altijd, de schaal pakken, de beker winnen en de volgend ronde van de Champions League bereiken”, zei hij. ,,Natuurlijk is het jammer dat er weer spelers zijn vertrokken. Maar ik heb wel het gevoel dat we stabieler zijn geworden nu we zo’n goede voorbereiding hebben gedraaid.”