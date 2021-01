Daley Blind over hartproblemen: ‘Er zijn al dagen dat ik niet aan dat kastje denk’

Door Johan Inan en Maarten Wijffels



Kort voor Kerstmis keek Daley Blind (30) eens grondig naar het speelschema voor deze maand. Zijn conclusie deelt de verdediger van Ajax vandaag in één zin. ,,Januari wordt een maand van het mentale.’’ Vier topduels in drie weken krijgen hij en zijn ploeggenoten te verteren. Blind: ,,En tussendoor gaan we ook naar FC Twente en spelen we tegen een paar clubs uit het rechterrijtje. Die duels, direct na toppers, die mag je niet gemakzuchtig in gaan. Het wordt een heel belangrijke maand in de competitie, dat denk ik zeker.’’