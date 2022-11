Daley Blind over situatie Ajax: ‘Ik hou van de club, ben een groot Ajacied, dus het doet me pijn’

Sinds hij op 26 oktober in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool in Johan Cruijff Arena in de 58ste minuut naar de kant werd gehaald, komt Blind nauwelijks nog voor in de plannen van Schreuder. Hij keek in de topper tegen PSV en in het Champions League-duel in Glasgow met Rangers FC de volledige negentig minuten toe vanaf de bank. In de twee volgende duels (thuis tegen Vitesse en uit bij FC Emmen) viel Blind in de tweede helft in. Afgelopen zondag in Emmen verspeelde Ajax een voorsprong van 3-1, waardoor het duel in een teleurstellend gelijkspel eindigde.