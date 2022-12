Daley Blind schrijft open brief en richt zich tot kritische fans Ajax: ‘Het was niet altijd makkelijk voor mij’

Daley Blind heeft zich in een open brief na zijn vervelende vertrek uit Amsterdam gericht tot de Ajax-fans. De 99-voudig international van Oranje sprak daarbij ook over de harde kritiek die hij de afgelopen maanden kreeg.

,,Met pijn in het hart en tranen in mijn ogen moet ik afscheid nemen van jullie en de club", begint Blind zijn afscheidsverhaal op Twitter. ,,Spelen voor Ajax is het allermooiste wat er is.”



Blind geeft aan dat de kritiek van de afgelopen maanden, iets waar hij in zijn eerste jaren bij Ajax ook al veelvuldig mee te maken kreeg, hem flink heeft geraakt. ,,Amsterdammers zijn vaak direct en veeleisend. Dat mag ook, daar houd ik van en daarom kan ik eerlijk zijn tegen jullie. Samen hebben wij een bijzondere relatie, maar makkelijk was het niet altijd voor mij.”

Blind voelde zich soms onheus bejegend, zo geeft hij aan. ,,Soms had ik het gevoel tegen een aantal van jullie te spelen en soms het gevoel dat ik net even iets sneller bekritiseerd werd dan menig andere speler. Ik weet niet of mijn gevoel juist is. Misschien niet. Sommigen zullen me begrijpen, anderen niet. Maar nee, het is zeker niet de reden van mijn afscheid. Ik ben jullie dankbaar.”

Blind lijkt nu op weg naar de Spaanse nummer drie Real Sociedad of de Belgische nummer drie Royal Antwerp FC, waar trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars aan het roer staan. ,,Dit is niet hoe ik mijn einde bij Ajax had voorgesteld, maar door ‘omstandigheden’ is het zo gelopen. Ik hoop dat er nog een juist moment komt om afscheid van jullie te nemen. Zorg dat Ajax Ajax blijft. Jullie zijn Ajax. En vergeet dus nooit: Wij zijn Ajax. Wij zijn de Beste!’