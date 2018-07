Daley Blind tekent voor vier jaar bij Ajax: 'Ik ben super gretig'

Blind verwacht veel van Ajax in het komende seizoen. ,,We hebben een talentvol elftal, maar ook ervaren spelers als Dusan Tadic, Siem de Jong, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar. We hebben een goed mix van ouderen en talenten en moeten er nu als één team voor gaan."



Blind ondertekent vandaag een vierjarig contract bij de club die hij tussen 2008 en 2014 diende. Het contract van Blind bij United liep nog een jaar door. Hij kwam afgelopen seizoen niet veel in actie voor de ploeg van manager José Mourinho en wilde ook om in beeld te blijven bij Oranje graag terug naar Ajax. Oud-international en oud-coach Danny Blind, de vader van Daley, zit sinds kort in de raad van commissarissen van Ajax.



Daley Blind speelde 141 wedstrijden voor ManUnited. Hij won met de ploeg de Europa League, de FA Cup, de League Cup en de FA Community Shield.



Blind debuteerde voor Ajax in december 2008. Hij kwam tot dusver in 143 duels voor de Amsterdamse ploeg in actie. Met Ajax werd hij vier keer kampioen: in 2011, 2012, 2013 en 2014. In 2013 won de Blind tevens de Johan Cruijff Schaal. In het seizoen 2009-2010 speelde hij ook nog een half jaartje op huurbasis voor FC Groningen.