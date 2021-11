Dallinga helpt Excelsior met vier goals langs Telstar

Terugkeer Paal op linksback­plek bij PEC ‘is reële optie’ als Nakayama niet kan spelen

Als de enkel van Yuta Nakayama zaterdag onvoldoende is hersteld, verschijnt er thuis tegen SC Cambuur (21.00 uur) een andere linksback binnen de lijnen. Betekent dat de terugkeer van Kenneth Paal in de basis van PEC Zwolle? ,,Dat is een reële optie ja”, erkent trainer Art Langeler.

