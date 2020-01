Dalmau valt opnieuw uit: ‘Baart ons wel zorgen, ja’

Hij is niet helemaal terug bij af, dat is overdreven, maar het is ook niet zo dat hij in staat is om mee te trainen.

Zorgen

,,Daar hebben we wel zorgen om, ja”, aldus trainer John van den Brom. ,,Het keert steeds terug. Hij was fit, maar heeft er een ‘tikkie’ op gekregen. Hij is niet helemaal terug bij af, dat is overdreven, maar het is ook niet zo dat hij in staat is om mee te trainen. Het is zaak om hem rustig – en dat is vaak het moeilijkste – zijn vervolgstappen te laten maken.”



Wél verwelkomde Van den Brom deze week de van blessures teruggekeerden Adam Maher, Bart Ramselaar en Justin Lonwijk. Morgen beslist de trainer of zij mee afreizen naar Venlo. Mócht FC Utrecht vandaag nog een verdediger aantrekken, is die sowieso niet speelgerechtigd voor zondag. Ook afwezig zijn Mitchell van Rooijen en Joris van Overeem en de langer geblesseerden Maarten Paes en Willem Janssen. Laatstgenoemde scheurde onlangs zijn kruisband af. Janssen is woensdag geopereerd en begon vandaag aan zijn herstel, dat grotendeels in Zeist gaat gebeuren.