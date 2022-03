Damian van der Vaart treedt met oproep voor Oranje onder 16 in voetsporen vader

wedstrijdverslag Wat een dag! GA Eagles legt landskampi­oen Ajax over de knie in de Adelaars­horst

De grootste sensatie van het seizoen viert Go Ahead Eagles juist op het moment dat stadion de Adelaarshorst weer helemaal vol mag. Landskampioen Ajax wordt gevloerd in Deventer en onterecht is het niet eens. GA Eagles speelt zich helemaal leeg en kwelt de Amsterdammers nog meer dan eerder al in de Johan Cruijf ArenA. 2-1 winst, wat een dag!

27 februari