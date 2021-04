Dammers over penaltymoment tegen PSV: ‘Wat een onzin’

De frustratie droop van het gezicht van Dammers af, toen hij tegenover ESPN reageerde op het penaltymoment. ,,Dit voelt heel onrechtvaardig. Dit is een cruciaal moment in de wedstrijd. Ik stap uit om het schot te blokken en hij schiet tegen mijn hand aan. Ik ga niet met de hand naar de bal", zei de verdediger. ,,Ik sta misschien met één voet in het strafschopgebied.” Toch oordeelde de VAR dat het een strafschop was voor PSV. Eran Zahavi benutte feilloos en kroonde zich daarmee tot matchwinner.

Dammers erkende na afloop: regels zijn regels. ,,Maar dit vind ik zo'n onzin. Mensen moeten ook situaties kunnen aanvoelen. Dat hadden ze hier ook moeten doen. Dit is zo'n cruciaal moment. Het is ontzettend zuur dat de VAR zo ingrijpt.”

Reactie Buijs

Ook Groningen-coach Danny Buijs begreep weinig van de penalty. ,,De bal komt op zijn hand, maar die houdt hij langs zijn lichaam. Het is ook nog maar de vraag of het erbinnen is, dus het is heel knap dat Kevin (Blom, red.) en Jeroen (Manschot, red.) dit hebben waargenomen.’’ Met een lach: ,,De VAR is nog geen garantie voor een goede beslissing.”

FC Groningen-aanvoerder Azor Matusiwa zette ook vraagtekens bij de toegekende strafschop. ,,Dit vind ik gewoon heel lastig’’, aldus de captain. ,,Die bal wordt zó hard geschoten, hij heeft nooit de tijd om zijn hand naar het lichaam te halen. We hebben het heel goed gedaan. Daarom is het jammer dat we zo benadeeld worden door die handsbal.’’

Volledig scherm Azor Matusiwa gaat in discussie met scheidsrechter Jeroen Manschot over de toegekende strafschop. © ANP