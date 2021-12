Daniëlle van de Donk na operatie zeker vier maanden uit roulatie

Parsons’ eerste fase bij Oranjevrou­wen toont aan dat het voor hem een hels karwei wordt

Ternauwernood sleepten de Oranjevrouwen er een gelijkspel uit bij Tsjechië (2-2). Maar wat beklijft, is het zeer moeizame voetbal onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons, die nu al in een heel benarde situatie zou zitten in de WK-kwalificatie als Stefanie van der Gragt niet in blessuretijd raak kopte. De positieve energie die jaren om het zeer succesvolle elftal hing, is op dit moment ver te zoeken.

27 november