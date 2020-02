Danilo door het stof na veelbesproken shirtwissel: ‘Een naïeve actie’

Veel Ajax-fans struikelden over het feit dat Danilo halverwege het heetgebakerde duel op het veld zijn shirt ruilde met dat van een tegenstander. Helemaal omdat het in dit geval ging om Deyverson, die spits zich niet populair had gemaakt bij de Ajax-aanhang na zijn toneelspel in de eerste ontmoeting.



,,Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan alle Ajax-fans voor wat er donderdag tegen Getafe FC gebeurde”, begint Danilo zijn verklaring op Twitter. ,,Tijdens de rust - waarin ik nog vol adrenaline zat omdat ik mijn debuut in de basis maakte - ruilde ik mijn shirt met een landgenoot. Het was een naïeve en ondoordachte daad die ik in toekomst niet meer zal uithalen. Ik dank jullie alvast voor het begrip en ik roep op om alle energie te stoppen in het duel van zondag, dat extreem belangrijk voor ons is.”