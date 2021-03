‘Dankzij József Kiprich leek FC Den Bosch opeens een club met landelijke uitstraling’

Samenvatting FC Emmen is plots helemaal los: hekkenslui­ter stunt en wint ook bij FC Utrecht

27 februari Voor het eerst in bijna twee jaar, sinds 12 mei 2019 (!), won FC Emmen vandaag een uitwedstrijd. Uitgerekend bij FC Utrecht, dat de laatste wedstrijden zo goed presteerde. Volledig verdiend won de ploeg van trainer Dick Lukkien met 0-1. Het was de tweede zege op rij van de hekkensluiter, die in de eerste 22 competitieduels niet één keer wist te winnen.